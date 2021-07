Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie forte d'Hakimi sur son arrivée !

Publié le 24 juillet 2021 à 21h45 par La rédaction

Seconde recrue du PSG cet été, Achraf Hakimi est de nouveau revenu sur son arrivée à Paris après le match contre Orléans. Et le Marocain n’a pas caché sa joie.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Achraf Hakimi a quitté l’Inter Milan pour s’engager avec le PSG. Après d’âpres négociations, Leonardo est parvenu à trouver un accord avec le club intériste pour s’attacher les services de l’international marocain. Une recrue de choix dans un secteur où le PSG a eu de grosses largesses la saison dernière. Après le Real Madrid, Dortmund et l’Inter Milan, Achraf Hakimi découvre donc le PSG.

«Je suis très heureux d’être ici»