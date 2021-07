Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Kane s’annonce interminable !

Publié le 24 juillet 2021 à 20h30 par A.C.

Harry Kane, dont le contrat avec Tottenham se termine en juin 2024, pourrait être l’un des grands acteurs de ce mercato estival.

A Tottenham, il fait désormais partie des meubles. Le problème, c’est qu’en dix ans passées au club, Harry Kane n’a pas remporté le moindre titre. Incroyable pour un joueur de son niveau, considéré par de nombreux observateurs comme l’un des meilleurs numéro 9 au monde avec Karim Benzema et Robert Lewandowski. A 27 ans, cela semble commencer à le travailler, puisque juste avant le début de l’Euro Harry Kane a effrayé les supporters de Tottenham, évoquant un possible départ. « Je pense qu'il y a définitivement une conversation à avoir. C'est un moment où je dois réfléchir et avoir une conversation avec le président. Après 16 ans, j'espère que nous pourrons avoir une conversation honnête » a expliqué Kane, lors d’un entretien accordé à Sky Bet . « Je veux jouer la Ligue des Champions. Je veux jouer dans les plu s grands matchs. Je l'ai déjà dit, je ne dirais jamais que je resterais chez les Spurs pour le reste de ma carrière ». Forcément, ces mots n’ont pas tardé à attiser l’intérêt des plus grands clubs au monde...

Kane, une occasion en or pour le PSG

C’est le cas du Paris Saint-Germain, qui se retrouve face à un problème de taille en attaque. Il reste en effet moins d’un an avant la fin du contrat de Kylian Mbappé, qui ne semble pas vouloir prolonger pour le moment. Ainsi, deux options se présentent pour le PSG : le vendre cet été ou alors attendre juin 2022, avec le risque de le perdre sans encaisser le moindre sou. Si au Qatar on semble prêts à prendre ce risque, ce n’est pas le cas de Leonardo. RMC Sport a en effet expliqué que le directeur sportif du PSG garderait un œil sur Kane, qui pourrait donc pallier un éventuel départ de Mbappé et qui retrouverait donc Mauricio Pochettino. Il faudra toutefois forcer le verrou de Tottenham, qui à en croire The Athletic réclamerait pas moins de 175M€ pour lâcher sa star.

