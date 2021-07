Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos sur le point de faire une première grosse victime ?

Publié le 24 juillet 2021 à 19h10 par A.C.

L’arrivée de Sergio Ramos ne semble pas avoir fait que des heureux au sein du Paris Saint-Germain.

Mauricio Pochettino pourrait avoir quelques maux de têtes cette saison. L’entraineur du Paris Saint-Germain peut en effet compter sur de nombreux renforts, surtout avec l’arrivée de Sergio Ramos en provenance du Real Madrid ! Avec lui, Pochettino a trois défenseurs de tout premier rang, puisqu’il peut déjà compter sur Marquinhos et Presnel Kimpembé au PSG. Lors de sa présentation face aux médias Ramos a assuré qu’il n’a aucun problème avec cette concurrence, lui qui était titulaire indiscutable au Real Madrid. « Personne n’est indiscutable. Si c’est à moi d’aller sur le banc, je devrais travailler plus pour convaincre l’entraîneu r » a expliqué le défenseur de 35 ans. « C’est bien de faire tourner l’équipe pour maintenir une bonne fraîcheur. Marquinhos et Kimpembe sont de bons défenseurs en France, au Brésil et au PSG ».

Kimpembe se poserait des questions sur son avenir...