Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger pour sa nouvelle piste offensive ?

Publié le 24 juillet 2021 à 21h10 par D.M.

A en croire la presse italienne, l'OM se serait renseigné sur la situation d'Adam Ounas. Le joueur du Napoli serait aussi dans le viseur de plusieurs clubs de Serie A.

L’OM voudrait attirer un latéral droit et un renfort offensif d'ici la fin du mercato estival. Et pour se renforcer, le club marseillais pourrait piocher en Serie A. Pablo Longoria serait sur le point d’arracher Pol Lirola à la Fiorentina. Prêté la saison dernière à l’OM, le joueur espagnol pourrait récupérer sa place sur le côté droit de la défense. En attaque, Pablo Longoria apprécie énormément le profil de Jérémie Boga (Sassuolo) selon nos informations exclusives. Et à en croire la presse italienne, un autre joueur aurait tapé dans l’œil de l’OM.

Venise et le Torino prêts à concurrencer l'OM ?