Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dénouement du feuilleton Benedetto enfin connu ?

Publié le 24 juillet 2021 à 16h30 par Dan Marciano

Courtisé par Elche ou encore Fenerbahçe, Dario Benedetto aurait donné son accord pour rejoindre Sao Paulo. Désormais le club brésilien doit se mettre d'accord avec l'OM.

Le mercato bat son plein à l’OM. Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, le club marseillais veut se donner les moyens de ses ambitions en renforçant considérablement son effectif. Depuis le 9 juin, date d’ouverture du mercato estival, huit recrues ont posé leurs valises dans la cité phocéenne : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Pau Lopez, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Luan Peres et William Saliba. D’ici le 31 août, l’OM devrait aussi enregistrer l’arrivée de Pol Lirola, mais également d’un attaquant capable d’épauler Arkadiusz Milik et de remplacer Dario Benedetto. Agé de 31 ans, l’attaquant argentin souhaite poursuivre sa carrière en Ligue 1. « Je suis content d’avoir marqué mon troisième but en deux matches. J’espère être ici la saison prochaine » avait confié le joueur le 15 juillet dernier après la rencontre face au Servette Genève. Mais son avenir devrait s'écrire loin de la France.

Benedetto sur le départ

Auteur de cinq buts en Ligue 1 la saison dernière, Dario Benedetto pourrait bien quitter l'OM en cas d'offre intéressante et ne manque pas de prétendants. Son ancienne équipe, Boca Juniors, aurait coché son nom, tout comme plusieurs autres équipes européennes. A la recherche d’un attaquant, Fenerbahçe se serait renseigné sur sa situation, mais une formation semble plus que jamais décidée dans ce dossier. Comme indiqué par TMW , Elche suit les prestations de Dario Benedetto depuis des mois et aurait prévu de formuler une offre à l’OM dans les prochains jours. Mais cela pourrait ne pas suffire pour mettre la main sur l’attaquant argentin. Et pour cause, Dario Benedetto aurait choisi sa prochaine destination et aurait donné son accord à un autre club.

Benedetto prêt à rejoindre Sao Paulo ?