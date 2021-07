Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Benedetto finalement vers un point de chute inattendu ?

Publié le 23 juillet 2021 à 16h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Jorge Sampaoli à l’OM, Dario Benedetto est en instance de départ. Et le buteur argentin disposerait d’ailleurs de plusieurs prétendants exotiques…

Même s’il a récemment affiché son envie de rester à l’OM, Dario Benedetto semble plus que jamais poussé vers la sortie par ses dirigeants. Le buteur argentin, barré par Arkadiusz Miilik depuis l’hiver dernier, pourrait permettre à Pablo Longoria de récupérer des liquidités et d’alléger sa masse salariale avec un départ cet été. Et en plus de Sao Paulo, Boca Juniors et Elche, Benedetto dispose d’autres options pour son avenir…

Des prétendants exotiques pour Benedetto ?