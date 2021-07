Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne lâche rien pour ce chouchou de Sampaoli !

Publié le 24 juillet 2021 à 13h10 par D.M.

A la recherche de renforts offensifs, l'OM n'aurait pas abandonné la piste menant à Giovanni Simeone, très apprécié par Jorge Sampaoli.

Pablo Longoria réalise un mercato de folie. Le président de l’OM a réussi à boucler l’arrivée de huit renforts cet été et souhaite encore renforcer le groupe de Jorge Sampaoli. A en croire la presse italienne, le club marseillais pourrait enregistrer dans les prochaines heures le retour de Pol Lirola. L’OM chercherait également un renfort offensif sur le marché. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le dirigeant espagnol apprécie le profil de Jérémie Boga (Sassuolo). Les pistes Thiago Almada (Velez Sarsfield), et Cristian Pavon (Boca Juniors) sont aussi évoquées par la presse étrangère.

L'OM continue de suivre Simeone