Mercato - OM : Pablo Longoria veut boucler un coup à 0€ avec une pépite belge !

Publié le 24 juillet 2021 à 0h30 par B.C.

Alors qu’on n’arrête plus Pablo Longoria dans ce mercato estival, le président de l’OM s’intéresserait de près à Noah Sadiki, grand espoir belge.

Avec huit renforts au compteur, l’Olympique de Marseille est incontestablement l’un des grands agitateurs de ce mercato estival. Pablo Longoria a déjà mis la main sur Gerson, Leonardo Balerdi, Luan Peres, William Saliba, Matteo Guendouzi, Konrad de la Fuente, Pau Lopez et Cengiz Under, et ce n’est pas fini. Jérémie Boga, Thiago Almada ou encore Cristian Pavón sont toujours dans le collimateur du président phocéen, mais ce dernier s’intéresserait également à un jeune joueur méconnu du grand public.

L’OM à l’affût sur Noah Sadiki