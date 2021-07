Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est encore loin d'être terminé pour Antoine Griezmann !

Publié le 25 juillet 2021 à 15h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone semblait avoir mis un terme aux rumeurs sur Antoine Griezmann, l’Atlético de Madrid n’aurait pas dit son dernier mot dans le dossier et croirait toujours à un retour de l’attaquant français.

Au cœur d’un mercato estival très actif, Joan Laporta a dû faire face au dossier Antoine Griezmann qui semblait proche d’un retour à l’Atlético de Madrid. L’attaquant français aurait d’ailleurs fait part de ses envies de quitter le FC Barcelone et la direction catalane ne serait pas contre une rentrée d’argent importante tant les finances du club sont en mauvais état. Cependant, les rumeurs se sont éteintes petit à petit et aucun accord ne semble avoir été trouvé pour Antoine Griezmann. Joan Laporta peut donc se concentrer sur d’autres dossiers pour renforcer l’effectif catalan, mais il semblerait que l’Atlético de Madrid ne ferme toujours pas la porte à un retour du Français.

L’Atlético ne lâche pas l’affaire