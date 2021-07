Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL refusée par José Mourinho ?

Publié le 25 juillet 2021 à 14h00 par La rédaction

Alors que Clément Lenglet serait annoncé sur le départ du Barça, Joan Laporta aurait déjà tenté un coup avec l'AS Roma pour se débarrasser du Français.

Joan Laporta semblerait déterminé à alléger sa masse salariale. Le président du Barça souhaiterait régler les problèmes économiques des Blaugrana afin de rapidement concrétiser le dossier Lionel Messi qui s'éternise. Après s'être séparé de Konrad De la Fuente, Jean-Clair Todibo, Francisco Trincao, Junior Firpo et Carles Alena, le club culé pourrait être amené à se séparer d'autres membres plus importants de l'effectif de Ronald Koeman. Alors que l'AS Roma aurait dernièrement fait une offre au Barça pour Clément Lenglet, les discussions entre le club italien et les dirigeants barcelonais ne seraient pas nouvelles...

L'AS Roma a refusé un échange entre Lenglet et Pellegrini