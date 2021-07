Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au PSG, on se mobilise pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 juillet 2021 à 13h30 par T.M.

En ce qui concerne Kylian Mbappé, le flou reste total concernant son avenir, bien qu’il semble toujours décidé à ne pas prolonger avec le PSG. Un scénario catastrophe qu’on veut visiblement éviter au sein du club de la capitale.

Suite au retour de Kylian Mbappé à l’entraînement avec le PSG, le feuilleton autour de son avenir est reparti de plus belle. Et forcément, c’est du côté de l’Espagne qu’on s’emballe concernant l’attaquant de Mauricio Pochettino. Ces derniers jours, les médias ibériques en ont ainsi rajouté une couche concernant les intentions de Mbappé, qui aurait bel et bien confirmé à sa direction qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat, alors que le sien court actuellement jusqu’en 2022. Forcément, dans cette situation, un départ, notamment vers le Real Madrid, pourrait intervenir, bien que Nasser Al-Khelaïfi ait répété que le crack parisien ne partirait pas à l’occasion de ce mercato. Cela sera-t-il le cas ? Le feuilleton semble en tout cas parti pour durer jusque dans les dernières heures du mercato estival. Mais du côté du PSG, on ne compte pas baisser les bras et on peut notamment compter sur les nouveaux atouts de Leonardo.

Les recrues du PSG prennent position !