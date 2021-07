Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est plus que jamais dans le dur avec Mbappé !

Publié le 25 juillet 2021 à 11h15 par H.G.

Alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé serait ainsi fidèle à une feuille de route tracée avec le Real Madrid.

L’avenir de Kylian Mbappé occupe les esprits de bon nombre d’observateurs du PSG. En effet, à un an de la fin de son contrat, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas prolongé son bail et ne serait clairement pas en passe de le faire puisqu’il aurait signifié à sa direction qu’il ne voudrait pas agir en ce sens en l’état. Dans ce contexte, le Real Madrid espérerait plus que jamais et serait conscient qu’il peut avoir une opportunité pour le recruter, le PSG ne pouvant se permettre de le perdre libre dans un an.

L’entourage de Kylian Mbappé pensait que le PSG s’activerait davantage avec le Real Madrid