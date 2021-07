Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Georginio Wijnaldum justifie son départ de Liverpool !

Publié le 25 juillet 2021 à 11h10 par T.M.

Arrivé au terme de son contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum a décidé de passer à autre choses. Désormais au PSG, le Néerlandais est revenu sur cette décision.

A 30 ans, Georginio Wijnaldum entame donc un nouveau chapitre de sa carrière. En effet, cet été, le Néerlandais s’est engagé avec le PSG. Un gros coup réalisé par Leonardo et le club de la capitale étant donné que le milieu de terrain était libre. En effet, Wijnaldum était arrivé au terme de son contrat à Liverpool et n’a pas voulu prolonger avec les Reds. Après 5 saisons passés du côté d’Anfield, l’ancien protégé de Jürgen Klopp a donc tourné la page.

« Il y a un moment où je ne me suis pas senti aimé et apprécié »