Mercato - PSG : Le Qatar reprend ses folies sur le marché !

25 juillet 2021

Après plusieurs mercatos discrets, le Qatar a décidé de remettre la main à la poche en s'offrant notamment Achraf Hakimi pour 70M€, bonus compris.

Depuis l'été 2017 et les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé, pour un total supérieur à 400M€, le PSG version qatari s'était fait un peu plus discret. En effet, face à la menace du fair-play financier, le club de la capitale avait décidé de moins investir. Certes, Mauro Icardi (50M€), Leandro Paredes (47M€), Thilo Kehrer (37M€) ou encore Abdou Diallo (32M€) et Idrissa Gueye (30M€) représentent des investissements importants, le PSG n'avait plus affolé le mercato. Jusqu'à cet été.

Le Qatar reprend ses dépenses sur le mercato

En effet, profitant de certaines opportunités avec des joueurs libres tels que Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, le PSG a également bouclé un gros transfert. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le club parisien a effectivement déboursé 65M€ pour recruter Achraf Hakimi, sans compter les éventuels bonus qui pourraient atteindre les 5M€. L'international marocain est donc la plus grosse recrue du PSG depuis l'arrivée de Kylian Mbappé en 2017. La preuve que le Qatar a bien décidé de reprendre ses investissements.