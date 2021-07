Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lautaro Martinez scelle son avenir !

Publié le 25 juillet 2021 à 7h30 par A.C.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid et de l’Atlético de Madrid, Lautaro Martinez a mis fin aux débats concernant son avenir.

Les Champions d’Italie ont failli perdre gros cet été. Traversant la pire crise économique de son histoire, l’Inter s’est vu contrainte de vendre Achraf Hakimi, qui comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com a rejoint le Paris Saint-Germain. Un autre sacrifice aurait pu être fait, avec Lautaro Martinez. Il faut dire que ce dernier possède une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif et plusieurs prétendants de tout premier rang, avec le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Il ne devrait toutefois pas bouger lors de ce mercato estival...

« Je suis content de la carrière que je suis en train de faire et je veux continuer comme ça ».