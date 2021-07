Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le LOSC a failli plomber un gros coup de Claude Puel !

Publié le 25 juillet 2021 à 6h30 par A.M.

L'été dernier, l'ASSE a décidé de miser sur Adil Aouchiche dont le contrat au PSG prenait fin. Mais le LOSC aurait pu tout faire capoter.

L'été dernier, l'ASSE a réussi un joli coup en attirant Adil Aouchiche qui avait refusé de prolonger son contrat au PSG. Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, le jeune meneur de jeu parisien a été convaincu par Claude Puel. Et pourtant, Adil Aouchiche a récemment confié que le LOSC avait également tenté de le recruter.

Le LOSC était à fond sur Aouchiche