Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 150M€ à venir pour Kylian Mbappé ?

Publié le 25 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Toujours autant décidé à quitter le PSG pour le Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait bien voir la Casa Blanca passer à l’offensive dans les prochaines semaines.

Ça y est, Kylian Mbappé a repris le chemin de l’entraînement avec le PSG. Pour autant, cela n’est pas encore assuré que l’international français fasse cette saison avec le club de la capitale. En effet, comme l’a de nouveau expliqué la presse espagnole, Mbappé aurait réitéré à la direction parisienne sa volonté de ne pas signer de nouveau contrat, alors que le sien court actuellement jusqu’en 2022. Mbappé pourrait ainsi faire le forcing pour partir. Direction le Real Madrid ?

« Le Real Madrid pourrait offrir 150M€ ainsi que des bonus »