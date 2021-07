Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour cette vente à 10M€ !

Publié le 25 juillet 2021 à 7h45 par B.C.

Alors que Rafinha pourrait quitter le PSG cet été, trois clubs seraient intéressés par le milieu brésilien.

Avec déjà quatre renforts au compteur, le PSG anime ce marché des transferts, et ce n’est pas fini. Leonardo souhaiterait mettre la main sur un nouveau milieu de terrain et ciblerait en priorité Paul Pogba. Une arrivée du Français qui pourrait être synonyme de départ pour un ou plusieurs joueurs du PSG. Une année après son arrivée dans la capitale, Rafinha est notamment annoncé sur le départ, et une vente à 10M€ serait espérée par le PSG. Reste à voir désormais quel club sera disposé à accueillir le Brésilien de 28 ans.

Trois clubs à l’affût sur Rafinha ?

Et selon les informations du journaliste Ekrem Konur, la solution pourrait venir d’Italie. Alors que Rafinha s’était fait remarquer en Serie A durant son passage à l’Inter en 2018, l’AC Milan et la Lazio seraient sur les traces du milieu de terrain, qui susciterait également l’intérêt d’Aston Villa en Premier League. Le PSG peut donc espérer se séparer de Rafinha avant la fin du mercato estival.