Mercato - PSG : Jorge Mendes est passé à l’action pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 juillet 2021 à 10h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Cristiano Ronaldo s’écrit toujours autant en pointillés, Jorge Mendes serait en train de s’activer pour éventuellement placer son client au PSG.

À un an du terme de son contrat et trois ans après son arrivée, Cristiano Ronaldo pourrait bientôt quitter la Juventus. En effet, l’international portugais serait déçu des résultats obtenus par le club italien, notamment sur la scène européenne et aurait donc des envies d’ailleurs. Dans ce contexte, le PSG se serait penché sur son cas dans l’optique d’éventuellement l’accueillir afin de compenser un possible départ de Kylian Mbappé. Et visiblement, la perspective de rejoindre Paris ne serait pas pour déplaire à l’agent de Cristiano Ronaldo tant il s’activerait de nouveau en ce sens.

Jorge Mendes discute avec le PSG