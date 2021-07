Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est toujours ouverte pour… Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors que Kylian Mbappé serait toujours susceptible de plier bagage dans les prochaines semaines, le PSG aurait un véritable coup à jouer avec Cristiano Ronaldo.

Bien que Kylian Mbappé ait fait son retour au Camp des loges pour préparer la saison à venir du PSG, le champion du monde tricolore serait toujours sur le départ à en croire divers médias. La cause ? Son contrat expirant en juin 2022 et qui n’est toujours pas sur le point d’être prolongé en raison de la réticence de l’attaquant du PSG à rallonger son aventure parisienne initiée en 2017. Afin de pallier l’éventuel départ de Mbappé, Doha miserait sur Cristiano Ronaldo alors que Lionel Messi semble à deux doigts de prolonger son contrat au FC Barcelone. C’est du moins ce que Mundo Deportivo a confié ces dernières heures. Et il se pourrait bien qu’une opportunité concrète se présente au PSG dans la course à la signature de Cristiano Ronaldo dont le contrat à la Juventus ne court que jusqu’en juin 2022.

« Je suis sceptique sur la poursuite du mariage »