Mercato - PSG : Cette sortie fracassante sur l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 juillet 2021 à 19h15 par B.C.

Attendu à Turin ce lundi pour la reprise de l’entraînement, Cristiano Ronaldo voit toujours son avenir s’écrire en pointillé comme l’explique un journaliste italien.

Où évoluera Cristiano Ronaldo cette saison ? Le suspense reste entier concernant le quintuple Ballon d’Or. Lié à la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo verrait d’un bon oeil un départ afin d’entamer un nouveau projet d’envergure avant sa retraite, mais les offres manquent pour le Portugais. La piste la plus chaude mène au PSG, qui cible la star de 36 ans en cas de départ de Kylian Mbappé. Cependant, tant que la situation du Bondynois ne sera pas réglée, difficile d’envisager une offensive du PSG dans ce dossier. Cristiano Ronaldo pourrait donc rester à la Juventus cet été, même si le journaliste Luca Momblano se montre très sceptique sur le sujet.

« Le sentiment que j’ai, c’est que la Juve ne veut plus de Ronaldo et que lui ne veut plus de la Juve »