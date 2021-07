Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’arrivée d’une autre grande star se précise !

Publié le 25 juillet 2021 à 3h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la nouvelle grande priorité du PSG en cette période de mercato estival, Paul Pogba aurait effectivement une chance de débarquer cet été comme l’explique ce journaliste.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba (28 ans) aurait récemment décliné une offre colossale de prolongation de la part des Red Devils (18M€/an sur trois saisons), actant encore un peu plus son départ du club d’ici la fin du mercato estival. De plus, le PSG semble très intéressé par son profil et envisagerait sérieusement d’attirer Pogba pour renforcer son entrejeu. Et comme l’a expliqué le journaliste David Aiello de RTL dans L’Equipe du Soir , le PSG a toutes les raisons d’y croire dans ce dossier.

« C’est beaucoup plus simple maintenant pour le PSG avec Pogba »