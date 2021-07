Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a toutes les cartes en main pour Paul Pogba !

Publié le 24 juillet 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 24 juillet 2021 à 12h34

Alors que le PSG semble avoir fait de Paul Pogba sa grande priorité dans l’optique de renforcer son milieu de terrain, tout indique que le club de la capitale est dans une position idéale dans ce dossier.

La venue de Georginio Wijnaldum n’a visiblement pas rassasié le PSG dans son projet de renforcer son milieu de terrain. Et dans cette perspective, une cible est clairement identifiée pour Paris, à savoir Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat à Manchester United, l’international français pourrait effectivement quitter le club britannique au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Par conséquent, Leonardo a clairement une opportunité à saisir pour le recruter, et il serait d’ores et déjà passé à l’action dans cette optique en entrant en contact avec Mino Raiola afin de trouver un accord contractuel pour son client. Cela aurait bien avancé selon les informations dévoilées par Canal Supporters cette semaine puisqu’un terrain d’entente serait justement tout proche d’être trouvé entre les deux parties.

Paul Pogba veut venir, Manchester United est ouvert à une vente