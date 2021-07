Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Officiel : Solskjaer prolonge avec Manchester United !

Publié le 24 juillet 2021 à 12h06 par La rédaction mis à jour le 24 juillet 2021 à 12h07

Nommé sur le banc en mars 2019, Ole Gunnar Solskjaer a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2024.