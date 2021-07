Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive à venir pour Paul Pogba ?

Publié le 24 juillet 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que Paul Pogba est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Manchester United serait maintenant dans l’attente d’un mouvement du club parisien.

La nouvelle grande priorité du Paris Saint-Germain semble clairement se nommer Paul Pogba. En effet, en quête d’un renfort au milieu de terrain, le club de la capitale aurait pris la décision de tenter de recruter l’international français à qui il ne reste plus qu’un an de contrat à Manchester United. Et dans un contexte où l’ancien joueur de la Juventus ne voudrait justement pas prolonger son bail, tout indique que le PSG a une énorme occasion à saisir pour enregistrer l’arrivée de Paul Pogba dans son effectif cet été.

Manchester United s’attend à une offensive du PSG !