Mercato - PSG : Leonardo peut oublier cette menace XXL pour Pogba !

Publié le 24 juillet 2021 à 14h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Paul Pogba, tout indique que le club de la capitale fait cavalier dans le dossier.

En quête d’un nouveau renfort pour son milieu de terrain, le PSG semble clairement avoir fait de la venue de Paul Pogba sa priorité dans cette optique. À un an de la fin de son contrat, l’international français est annoncé sur le départ de Manchester United dans la mesure où il ne voudrait pas prolonger tandis que des discussions auraient d’ores et déjà eu lieu entre le PSG et le clan de l’ancien joueur de la Juventus. Ainsi, tout laisse à penser que le club parisien dispose d’un boulevard dans ce dossier, l’écurie britannique étant même annoncée comme ouverte à l’idée d’un départ de son joueur vu sa situation contractuelle.

La Juventus a abandonné pour Paul Pogba !