Mercato - Barcelone : Griezmann à l’origine d’un gros bouleversement en interne ?

Publié le 25 juillet 2021 à 19h00 par La rédaction

Si Antoine Griezmann est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l'hypothèse de le voir poursuivre l'aventure en Catalogne n'est plus si impossible. Ce quoi obligerait alors le Barça à s'adapter à la situation.

La question de l'avenir d'Antoine Griezmann agite le mercato depuis le début de l'intersaison. Partira ? Partira pas ? L'avenir du Français semblait conditionner la prolongation de Lionel Messi. Pour cause, le salaire important de Griezmann pèse nettement sur les finances délicates du club Blaugrana. Un départ est donc à l'étude, et l'Atlético de Madrid semblait être le candidat le plus à même de signer l'attaquant.

Et si Griezmann restait ?