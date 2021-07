Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est dos au mur pour le départ de cet indésirable !

Publié le 25 juillet 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que Joan Laporta aimerait se séparer du gardien Neto, le Barça pourrait avoir des difficultés pour trouver une porte de sortie au Brésilien.

Ça se complique pour le mercato de Joan Laporta. Après avoir enregistré les renforts de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay, le Barça se retrouverait dans l'incapacité d'assumer sa masse salariale. De plus, les dirigeants barcelonais n'arriveraient toujours pas à finaliser la prolongation de Lionel Messi. Pour dégraisser son effectif, Joan Laporta souhaiterait se séparer de certains indésirables, dont ferait partie Neto. Pour autant, il semblerait difficile pour le FC Barcelone de trouver un point de chute à son joueur de 32 ans.

Tottenham se retire, Arsenal dans l'attente