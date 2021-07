Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence XXL pour ce joueur du Barça !

Publié le 25 juillet 2021 à 18h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10 Sport.com en exclusivité, les agents de Miralem Pjanic ont proposé ses services au PSG. Le milieu de terrain du FC Barcelone serait surveillé par plusieurs autres grands clubs européens.

Un an après son arrivée au FC Barcelone, Miralem Pjanic serait déjà prêt à quitter la Catalogne. Le milieu de terrain n’a jamais réussi à s’imposer sous les ordres de Ronald Koeman et réfléchirait à la possibilité de quitter le club catalan afin de retrouver du temps de jeu, alors que Joan Laporta souhaite également s'en séparer pour alléger la masse salariale. Ses représentants recherchent une nouvelle équipe et ont approché plusieurs formations. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 19 mai dernier, le PSG et Chelsea ont été sondés pour accueillir Miralem Pjanic. Mais plusieurs autres clubs continueraient de surveiller la situation de l’international bosnien.

Pjanic ne manque pas de prétendants