Mercato - PSG : Une piste XXL prête à snober Leonardo cet été ?

Publié le 26 juillet 2021 à 0h45 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG et du FC Barcelone, Lorenzo Insigne voudrait prolonger sa carrière au Napoli. Mais l'attaquant italien n'a toujours pas signé de nouveau contrat avec son club formateur.

A la recherche d’un attaquant capable de pallier le possible départ de Mauro Icardi, le PSG aurait activé la piste menant à un champion d’Europe. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , le club parisien aurait coché le nom de Lorenzo Insigne, sous contrat jusqu’en 2022 avec le Napoli. Formé au sein du club italien, l’attaquant de 30 ans est-il enclin à rejoindre le PSG ? A en croire la presse transalpine, la réponse est non.

Insigne veut rester au Napoli, mais...