Mercato - PSG : Rafinha prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 25 juillet 2021 à 23h30 par B.C.

Annoncé sur le départ, Rafinha n’aurait pas l’intention de quitter le Paris Saint-Germain cet été, et Mauricio Pochettino serait sur la même longueur d’onde.

Avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum et l’intérêt de Leonardo pour Paul Pogba, cela pourrait bouger dans l’entrejeu du PSG, d’autant que le club de la capitale cherche à boucler quelques ventes. Ainsi, Leandro Paredes, Ander Herrera ou encore Rafinha sont notamment annoncés sur le départ. Le milieu brésilien serait quant à lui sur les tablettes de l’AC Milan, de la Lazio et d’Aston Villa selon le journaliste Ekrem Konur, qui ajoutait que le PSG attendait 10M€ pour lui. Cependant, le départ de Rafinha ne serait pas à l’ordre du jour.

Aucun départ pour Rafinha ?