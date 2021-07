Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible sortie sur le choix de Wijnaldum !

Publié le 25 juillet 2021 à 21h15 par La rédaction

Arrivé libre au PSG en provenance de Liverpool cet été, Georginio Wijnaldum va découvrir un nouveau championnat. Cependant, en Angleterre le départ du Néerlandais semble être mal passé à l’image de Jamie Carragher qui l’a violemment taclé.

Parmi les premières recrues du PSG sur ce mercato estival, le nom de Georginio Wijnaldum y figure. Le milieu de terrain néerlandais est arrivé libre cet été à Paris en provenance de la Premier League et de Liverpool. Portant dorénavant le numéro 18 au PSG, Georginio Wijnaldum va devoir s’acclimater à la Ligue 1 dans un nouveau pays. Revenu récemment de ses vacances après l’Euro, le Néerlandais a subi de nombreuses critiques à la suite de son départ et notamment l’aspect financier de son choix. Si Georginio Wijnaldum a démenti ces critiques, la légende de Liverpool Jamie Carragher s’est exprimé sur le sujet et n’a pas hésité à tacler l’ancien de la maison, notamment suite à ces dernières sorties par rapport aux critiques des supporters.

Carragher tacle violemment Wijnaldum !