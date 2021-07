Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum lâche ses vérités sur Pochettino et son arrivée !

Publié le 25 juillet 2021 à 14h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a effectué ses premiers pas au centre d’entraînement cette semaine, Georginio Wijnaldum est revenu sur son départ de Liverpool et son arrivée au PSG en soulignant l’importance de Mauricio Pochettino dans son choix.

Il a été la première recrue estivale du PSG au cours de cette fenêtre estivale des transferts. En fin de contrat le 30 juin dernier à Liverpool, Georginio Wijnaldum a rejoint le club de la capitale dans le cadre d’un transfert libre en laissant tomber le FC Barcelone, qui était tout proche d’enregistrer son arrivée. En effet, depuis des mois, le club catalan était annoncé sur les traces de l’international néerlandais dont le profil était tout particulièrement apprécié par Ronald Koeman. Seulement voilà, le Barça a trop tardé à conclure l’affaire, chose qui a permis au PSG d’arracher sa signature alors que tout était quasiment bouclé dans l’optique de sa venue en Catalogne. C’est ainsi que Georginio Wijnaldum a paraphé un contrat de trois avec le club parisien, soit jusqu’en juin 2024.

« Je me sens apprécié »

Et à l’occasion d’un entretien accordé au Telegraph , le nouveau numéro 18 du PSG a expliqué pourquoi il a choisi de rejoindre les pensionnaires du Parc des Princes. « Ils m’ont montré, pas seulement dans les négociations, mais aussi quand ils ont discuté avec moi, quand ils m’ont exprimé le projet, à quel point ils m’aimaient, et au combien ils voulaient que je rejoigne le club. C’était ce qu’il me fallait. J’étais heureux. C’était un bon sentiment. Et ce qu’ils ont fait durant les négociations et maintenant, depuis que j’ai signé, les choses qu’ils ont arrangées pour moi, je me sens aimé. Je me sens apprécié. C’est ce que vous voulez en tant que joueur. C’est vraiment, vraiment important », a-t-il expliqué.

« Le projet est incroyable donc je suis heureux d’en faire partie »