Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur le feuilleton Pogba !

Publié le 25 juillet 2021 à 9h10 par La rédaction

Alors qu'il serait sur les traces de Paul Pogba depuis le début de l'été, Leonardo vient de voir une nouvelle complication arriver. Après le match amical de Manchester United ce samedi, Ole Gunnar Solskjaer s’est montré confiant quant à l'avenir du Français chez les Red Devils.

Malgré le recrutement de Georginio Wijnaldum en début de mercato, Leonardo continuerait de chercher un autre milieu de terrain afin d’accompagner le Hollandais. Pour le moment, le directeur sportif du PSG concentrerait ses efforts sur Paul Pogba. Très intéressé par le Français, Leonardo serait confiant et penserait conclure ce dossier pour 50M€ environ. Mais à Manchester, on souhaiterait toujours prolonger Paul Pogba…

«Les discussions sont en cours entre les représentants de Paul et nous»