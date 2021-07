Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a un plan pour le départ de cet attaquant !

Publié le 25 juillet 2021 à 20h10 par La rédaction

Arrivé avec l’étiquette de crack, Luka Jovic a déçu. Le Real Madrid souhaiterait toujours s’en séparer et Florentino Pérez espèrerait que le Serbe s'illustre lors de la préparation afin de convaincre les prétendants.

Pas au mieux financièrement, le Real Madrid est forcé de se séparer de plusieurs joueurs pour investir. Et cela se remarque dans ce début de mercato. Pour le moment, les Madrilènes n’ont recruté qu’un seul joueur : David Alaba. Et ils l’ont eu gratuitement. Pour renflouer les caisses, Florentino Pérez miserait notamment sur la vente de Luka Jovic. Acheté à prix d’or, le Serbe n’a jamais su s’imposer au Real. Et pour convaincre les clubs de s'attaquer à Jovic, le président de la Maison Blanche aurait une petite idée en tête.

Pérez espère des bonnes prestations pour convaincre les prétendants