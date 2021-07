Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez condamné à un gros sacrifice pour Varane ?

Publié le 25 juillet 2021 à 20h00 par D.M.

Après avoir trouvé un accord avec Raphaël Varane, Manchester United a entamé des discussions avec le Real Madrid. Et le club anglais sait ce qu'il doit faire pour mettre la main sur le défenseur central.

Le feuilleton Raphaël Varane pourrait connaître son dénouement dans les prochains jours. Le défenseur central aurait pris la décision de quitter le Real Madrid, dix ans après son arrivée. Le joueur de 28 ans voudrait évoluer en Premier League et aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec Manchester United. Le club anglais espère désormais parvenir à un terrain d’entente avec le Real Madrid. Les deux équipes auraient commencé à discuter ce dimanche et ont notamment évoqué le prix de Raphaël Varane.

Le Real Madrid demande entre 50 et 55M€