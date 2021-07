Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Raphaël Varane prend un énorme tournant !

Publié le 25 juillet 2021 à 16h10 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real Madrid, Raphaël Varane devrait bien quitter la Casa Blanca cet été en direction de Manchester United. Les discussions entre les dirigeants madrilènes et mancuniens se seraient intensifiées ces dernières heures.

Alors que le Real Madrid devrait entamer un nouveau cycle avec le retour de Carlo Ancelotti, les départs de plusieurs cadres sonnent la fin d’une ère à Madrid. Outre Sergio Ramos parti en direction du PSG, le cas de Raphaël Varane pourrait être réglé dans les jours à venir. Le Français sera en fin de contrat à l’été 2022, et Florentino Pérez veut donc logiquement récupérer quelque chose en échange du champion du monde. Le vendre lors de ce mercato estival semble donc être la solution pour le Real Madrid, qui serait en discussions avancées avec Manchester United.

United très proche d’un accord pour Varane