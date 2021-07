Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grande opération préparée pour Haaland ? La réponse !

Publié le 25 juillet 2021 à 16h00 par T.M.

Etincelant au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est l’un des gros dossiers de ce mercato estival. Faut-il alors s’attendre à le voir quitter la Ruhr ?

Arrivé il y a maintenant un an et demi au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait ne pas s’éterniser au BVB. En effet, ses performances XXL n’ont échappé à personne et forcément, cela attirer les convoitises. Alors que le Real Madrid rêve d’avoir le Norvégien à la pointe de son attaque, du côté de Chelsea, Thomas Tuchel pourrait également faire quelques folies pour Haaland. Timo Werner ayant énormément déçu lors du dernier exercice, les Blues pourraient donc sortir le chéquier pour recruter celui qu’on annonce comme le futur meilleur 9 du monde.

Rien n’est encore fait !

Erling Braut Haaland filera-t-il donc du côté de Chelsea à l’occasion de ce mercato estival ? Ces dernières heures, Fabrizio Romano est venu apporter quelques réponses à cette question. Et comme l’a expliqué le journaliste, du côté du Borussia Dortmund, on expliquerait n’avoir reçu aucune offre officielle de la part des Blues. De plus, il n’aurait même pas été question d’inclure des joueurs de Chelsea dans cette opération Haaland. Tout resterait donc à faire pour voir le Norvégien intégrer l’effectif de Thomas Tuchel.