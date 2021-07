Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur l’avenir de Theo Hernandez !

Publié le 25 juillet 2021 à 21h10 par T.M.

Courtisé par le PSG, Theo Hernandez devrait toutefois rester au Milan AC, où il pourrait recevoir un nouveau contrat, alors que le sien court actuellement jusqu’en 2024.

Quelle sera la prochaine star à débarquer au PSG cet été ? Après Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, Leonardo ne voudrait pas s’arrêter là et travaillerait sur de nouveaux dossiers d’envergure. Cela serait ainsi le cas avec Paul Pogba (Manchester United), mais aussi avec Theo Hernandez (Milan AC). Pour régler les problèmes au poste d’arrière gauche, le PSG voudrait donc recruter le Français. Mais il faudrait déjà oublier cette idée, puisque selon les informations de calciomercato.it , le Milan AC ne voudrait pas se séparer de Theo Hernandez et ce dernier ne voudrait pas partir cet été.

Une prolongation pour Theo Hernandez !