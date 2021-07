Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Des options très réduites pour l’avenir de Griezmann !

Publié le 26 juillet 2021 à 4h00 par T.M.

Cet été, le cas Antoine Griezmann est l’un des gros dossiers du mercato. Mais alors que le FC Barcelone aimerait se séparer du Français, Joan Laporta n’aurait que très peu d’options.

Etant actuellement dans l’incapacité de prolonger Lionel Messi et enregistrer les contrats de ses recrues, le FC Barcelone doit d’abord dégraisser et réduire sa masse salariale. Une énorme mission pour Joan Laporta qui pourrait notamment la résoudre en grande partie en se séparant d’Antoine Griezmann. Malgré un contrat encore jusqu’en 2024, le Français serait ainsi poussé vers la sortie. Toutefois, entre rêve et réalité, il y aurait encore un grand pas pour le Barça dans ce dossier Griezmann.

L’Atlético et seulement l’Atlético ?