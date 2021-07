Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta pourrait boucler un départ inattendu à 5M€ !

Publié le 26 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

En quête de liquidités, le FC Barcelone pourrait bientôt vendre Rey Manaj, l’attaquant de la réserve. Trois clubs seraient prêts à faire une offre pour le buteur albanais.

Si Joan Laporta a bouclé l’arrivée de quatre recrues très rapidement, cela se bouscule un peu moins au niveau des départs. Pourtant, le Barça doit absolument dégraisser son effectif, sous risque d’être bloqué pour la prolongation de contrat de Lionel Messi. Antoine Griezmann, Martin Braithwaite ou encore Miralem Pjanic sont notamment poussés vers la sortie. Mais c’est un départ plus inattendu qui serait actuellement dans les tuyaux.

Rey Manaj aurait trois offres