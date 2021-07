Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria livre les dessous du recrutement de Cengiz Ünder !

Publié le 26 juillet 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Rome, Cengiz Ünder était l’une des grandes priorités de l’été comme l’a indiqué Pablo Longoria.

Florian Thauvin ayant quitté gratuitement l’OM à l’issue de son contrat en juin dernier, le club phocéen était à la recherche d’un successeur de premier choix sur le marché des transferts, et l’a finalement déniché avec Cengiz Ünder. L’ailier turc de 24 ans, qui présente les mêmes caractéristiques que Thauvin, a débarqué à l’OM en provenance de l’AS Rome sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Et alors qu’il a présenté Ünder en conférence de presse ce lundi, le président Pablo Longoria a livré les coulisses de ce recrutement.

« Dès les premières conversations, il y eu un feeling spécial »