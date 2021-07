Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est bloqué dans ce gros dossier !

Publié le 26 juillet 2021 à 10h45 par La rédaction

Alors que l’OM est toujours aussi actif sur le marché des transferts cet été, Pablo Longoria se concentrerait aussi sur les cas de plusieurs indésirables du club. Celui de Boubacar Kamara semble être la priorité de l’OM, mais les exigences financières de la direction marseillaise refroidiraient les potentiels acheteurs.

Pablo Longoria continue de remplir sa mission de renforcer l’effectif de l’OM pour la saison prochaine, et pourrait même récupérer deux nouveaux joueurs avec Pol Lirola et Daniel Wass. Des additions qui viendraient épaissir l’effectif de Jorge Sampaoli, et confirmer les objectifs élevés de l’OM. Pendant ce temps, Pablo Longoria doit aussi régler plusieurs cas en interne de joueurs sur le départ. Outre Dario Benedetto et Nemanja Radonjic, l’OM doit faire face au dossier Boubacar Kamara, enfant du club. Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Marseille, le joueur de 21 ans ne voudrait pas prolonger à l’OM et pourrait quitter le club phocéen dès cet été. Cependant, les offres pour Boubacar Kamara se feraient encore attendre du côté de Pablo Longoria.

Les offres tardent à arriver pour Kamara