Mercato - OM : Un ultime détail à 10M€ dans le dossier Lirola ?

Publié le 25 juillet 2021 à 19h45 par D.M.

A la recherche d'un latéral droit, l'OM discuterait avec la Fiorentina d'un nouveau prêt pour Pol Lirola. Les deux équipes recherchent la bonne formule pour enfin entériner ce transfert.

Et de 9 pour Pablo Longoria ? Après avoir enregistré les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba, l’OM pourrait officialiser le retour de Pol Lirola. Prêté par la Fiorentina au sein du club marseillais la saison dernière, le joueur espagnol est parvenu à faire l’unanimité grâce à ses bonnes prestations. L’OM voudrait compter sur lui pour le prochain exercice et aurait entamé des négociations avec la Viola . Et à en croire les dernières informations, les discussions iraient dans le bon sens.

Un nouveau prêt avec option d'achat pour Pol Lirola ?