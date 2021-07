Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG et l'OM ont les mêmes problèmes !

Publié le 26 juillet 2021 à 6h45 par A.M.

Cette saison, Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli seront confrontés au même problème, à savoir la gestion des gardiens de but.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM et le PSG sont clairement les deux clubs les plus actifs, non seulement en France, mais également en Europe. Le club phocéen a attiré huit renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba tandis que les Parisiens se sont attachés les services de Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum. Un mercato qui va toutefois donner des mots de tête à Jorge Sampaoli et Mauricio Pochettino.

Sampaoli et Pochettino vont devoir gérer leurs gardiens

En effet, le PSG et l'OM se retrouveront la saison prochaine avec deux gardiens qui se disputeront la place de titulaire. Du côté de Marseille, Pau Lopez débarque afin de jouer le rôle de numéro 1 bis derrière Steve Mandanda. Un choix voulu par Jorge Sampaoli pour garder sous pression l'international français, mais il faudra gérer cette situation. A Paris en revanche, c'est une opportunité que Leonardo a saisi contrairement au choix anticipé de l'OM. En effet, le PSG a décidé de ne pas laisser la possibilité d'attirer Gianluigi Donnarumma, dont le contrat à l'AC Milan prenait fin. Et l'Italien sera en concurrence avec Keylor Navas.