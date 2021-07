Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces pépites de Pochettino qui pourraient impressionner cette saison !

Publié le 23 juillet 2021 à 6h30 par A.M.

Bien que le PSG se soit déjà renforcer de façon importante, plusieurs jeunes joueurs issus du centre de formation pourraient se faire une place.

Cet été, le Paris Saint-Germain a déjà réalisé un énorme mercato en attirant Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ainsi qu'Achraf Hakimi. Cependant, cela n'empêche pas certains jeunes du centre de formation de venir frapper à la porte de l'équipe professionnelle pour obtenir du temps de jeu. Au moins trois d'entre eux peuvent espérer avoir un rôle à jouer dans la rotation.

Plusieurs jeunes dans le coup ?

En effet, de retour d'un prêt plutôt intéressant au RC Lens, Arnaud Kalimuendo devrait avoir son mot à dire la saison prochaine puisque le prêt de Moise Kean a pris fin. Autre jeune très en vue : Xavi Simons. Le milieu de terrain néerlandais réalise une préparation intéressante et pour obtenir du temps de jeu, surtout sir le PSG parvient à dégraisse dans ce secteur de jeu. Enfin, le grand espoir du PSG se nomme El Chadaille Bitshiabu. Du haut de ses 16 ans, le défenseur central est très avance et Mauricio Pochettino pourrait l'inclure dans sa rotation derrière le trio Ramos-Marquinhos-Kimpembe, d'autant plus que Thilo Kehrer est régulièrement annoncé sur le départ.