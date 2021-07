Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça part dans tous les sens pour Thiago Almada !

Publié le 26 juillet 2021 à 13h30 par T.M.

Disputant actuellement les Jeux Olympiques avec l’Argentine, Thiago Almada fait énormément parler de lui sur le marché des transferts. Et concernant le joueur de Vélez Sarsfield, les rumeurs sont nombreuses, mais aussi bien différentes.

Du côté de l’OM, Pablo Longoria avait promis 11 recrues à l’occasion de ce mercato estival. Actuellement, 8 joueurs ont déjà renforcés l’effectif de Jorge Sampaoli et ce total pourrait prochainement passer à 10 avec les arrivées annoncées de Pol Lirola et Daniel Wass en provenance de la Fiorentina et de Valence. Qui sera alors la 11ème recrue promise par Longoria ? Un nom revient constamment sur la Canebière : Thiago Almada. Jorge Sampaoli aurait d’ailleurs réclamé l’arrivée du crack argentin de Vélez Sarsfield. Mais jusqu’à présent, Pablo Longoria se serait toujours heurté à l’intransigeance du club de Buenos Aires, qui se montrerait beaucoup trop gourmand pour lâcher son milieu offensif. L’OM étant en difficulté, cela pourrait donc profiter à la concurrence et notamment celle d’Atlanta United, franchise de MLS.

Direction les Etats-Unis…

Avant de faire le grand saut vers l’Europe, Thiago Almada pourrait-il continuer à évoluer sur le continent américain ? Depuis plusieurs jours désormais, il est ainsi annoncé qu’Atlanta United serait sur les rangs pour le joueur de Vélez Sarsfield. Initialement, cet intérêt aurait été porté par un certain Gabriel Heinze. Mais ce dernier a été remercié de son poste d’entraîneur d’Atlanta United il y a peu. Néanmoins, cela ne changerait rien bien au contraire. Selon les récentes informations en provenance d’Argentine, Vélez et Atlanta se rapprocheraient d’un accord. Et ce lundi, Rudy Galetti est lui plus affirmatif, assurant que Thiago Almada rejoindra la franchise de MLS d’ici peu.

…. ou l’OM ?

Pour l’OM, l’arrivée de Thiago Almada pourrait donc être à oublier. Mais le principal intéressé pourrait visiblement totalement relancer ce dossier. En effet, selon les informations dévoilées par Ekrem Konur, le crack argentin n’aurait d’yeux que pour le club phocéen. Ainsi, Almada aurait été très clair auprès de la direction de Vélez Sarsfield : il veut jouer pour l’OM. Et comme l’explique le journaliste, les discussions se poursuivraient toujours entre les deux clubs, notamment à propos de la partie financière. Et les avancées seraient plutôt positives. De quoi alors permettre l’arrivée enfin de Thiago Almada à l’OM ? Pour cela, Pablo Longoria devra tout de même sortir le chéquier et des départs seront forcément nécessaires sur la Canebière. Les regards devraient alors se tourner vers Dario Benedetto, Nemanja Radonjic, Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car, tous sur la ligne de départ. A suivre…