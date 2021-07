Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria met les choses au clair pour l’arrivée de Wass !

Publié le 26 juillet 2021 à 17h10 par B.C.

En parallèle du dossier Lirola, l’OM serait passé à la vitesse supérieure pour l’arrivée de Daniel Wass. Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria s’est prononcé sur le joueur du FC Valence.

Très actif dans ce début de mercato estival, Pablo Longoria compte encore se montrer actif sur le marché des transferts. Du renfort est notamment attendu sur le flanc droit de la défense, et Pol Lirola apparaît comme la grande priorité de l’OM après son prêt satisfaisant dans la cité phocéenne. « Les négociations avec la Fiorentina sont en cours, dans ce marché ça évolue lentement pour certains joueurs. Comme toujours dans une négociation, il faut arriver au moment où tout le monde est content », a confié ce lundi Pablo Longoria. Cependant, Pol Lirola ne serait pas l’unique latéral droit espéré par l’OM puisque L’Équipe a annoncé ce dimanche que le club était également proche de faire venir Daniel Wass, engagé jusqu’en juin 2022 avec le FC Valence. Une piste chaude confirmée par le président de l’OM.

« Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et à Valence »