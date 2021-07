Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces incroyables révélations sur le départ de Moulin !

Publié le 28 juillet 2021 à 17h10 par La rédaction

Formé chez les Verts, Jessy Moulin a quitté l'ASSE cet été pour rejoindre Troyes. Les relations entre le gardien de but et Claude Puel se seraient détériorées à la fin de la saison dernière.

Présent à l'ASSE depuis 1999, Jessy Moulin a officiellement quitté les Verts . Comme révélé en exclusivité sur le 10sport.com, Troyes s'était positionné sur le gardien de but, et a donc finalisé sa venue. Titulaire pour la première fois lors de l'exercice 2020-2021 à Saint-Étienne après la mise à l'écart de Stéphane Ruffier, Jessy Moulin était alors devenu un cadre de Claude Puel. Pour autant, l'éclosion du jeune Etienne Green à la fin de la saison avait ramené Moulin sur le banc. De plus, des conflits en interne auraient poussé le portier de 35 ans à quitter l'ASSE...

Une rupture de confiance entre Moulin et Puel