Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche un indice colossal sur son avenir !

Publié le 28 juillet 2021 à 15h15 par G.d.S.S.

Alors que son avenir au PSG fait couler beaucoup d’encre étant donné qu’il n’a plus qu’une seule année de contrat, Kylian Mbappé affiche son rêve de remporter un jour la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Un indice de taille sur son futur ?

C’est un fait, le feuilleton Kylian Mbappé n’a pas fini de faire parler, d’autant que l’attaquant français refuserait pour l’instant catégoriquement de prolonger son contrat avec le PSG qui court jusqu’en juin 2022. L’hypothèse d’un possible départ libre dans un an n’est donc pas exclu pour Mbappé, et pourtant, l’attaquant français semble encore se projeter pour son futur au PSG comme il le laisse entendre dans un entretien accordé au prochain numéro de PSG Ma g.

« Ce serait formidable de gagner la Ligue des Champions au PSG »